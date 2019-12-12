الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس الممطرة أساسا للغد

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة طول اليوم وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة متقطعا أساسا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 3-2 مئوية ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.