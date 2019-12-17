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    تسخير فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]

    باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

    يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

    أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 17 ديسمبر اليوم على عنوان حي نظامي شارع محمد علي شريفلي أرقام 84-92 ويقع بين بضع بنايات سكنية كثيرة الطوابق يسكنها 1300 مواطن.

    وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب مصغر لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

    كما غرست 50 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما على مساحة 9000 متر مربع وأقيمت 14 عريشا فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

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