نقل 6.2 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]
باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم نقل 6.2 في المائة من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر خلال العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 3.6 في المائة من المنتجات المصدرة بالسكك الحديدية و1.4 في المائة عن طريق الجو و0.8 في المائة عن طريق البحر.
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