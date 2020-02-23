ميناء باكو يتعاون مع مينائي ترييستي وجنوة الإيطاليين

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة "ميناء باكو البحري الدولي" المساهمة ومنائي ترييستي وجنوة في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيطالي الذي عقد في روما في 21 فبراير.

تفيد أذرتاج نقلاً عن شركة "ميناء باكو البحري الدولي" المساهمة أن الوثائق الموقعة تسمح للموانئ بالاستفادة المشتركة من حجم التبادل التجاري الحالي بين الصين وأوروبا وستقوم بتبادل المعارف العمليات التشغيلية والابتكارات والتقنيات المتقدمة.

يعتبر ترييستي أكبر ميناء في إيطاليا و"بوابة" أوروبا بالنسبة للدول مثل الصين والشرق الأقصى وسنغافورة وماليزيا. يتم شحن 400 قطاراً شهريًا لنقل البضائع من هنا إلى ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسويسرا. تبلغ الدورة المالية السنوية لميناء تريستا حوالي 70 مليون طن.

يعد ميناء جنوةأيضاً أحد أقدم الموانئ في إيطاليا وله أهمية خاصة في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين. في العام الماضي، نقل الميناء أكثر من 3 ملايين حاوية مكافئة وقدم الخدمات لما يصل إلى 5 ملايين مسافر.