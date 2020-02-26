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    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في يناير

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٤]

    باكو، 26 فبراير / شباط، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المنقول بحرا خلال شهر يناير من العام الحالي بلغ نحو 91.1 ألف طن بقيمة 51.9 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن بالغ حجمه 11 الفا و325 طن المصدر بحرا 3.5 مليون دولار بينما بلغ حجم الشحن المستورد بقيمة 48.5 مليون دولار حجمه أكثر من 79.8 الف طن.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في يناير
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