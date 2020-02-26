شركة ملاحة بحر الخزر تواصل التدابير الوقائية بسبب فيروس كورونا

باكو، 26 فبراير، أذرتاج

تواصل شركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية المساهمة (ASCO) التدابير الوقائية بسبب فيروس كورونا (nCoV- 2019).

تفيد أذرتاج نقلاً عن الشركة أنه تم تعزيز مراقبة أعمال التطهير المنتظمة للسفن في رصيد الشركة وساحات الإدارات الهيكلية ونقاط التفتيش والمطاعم. وفقاً للجدول، في 24 فبراير أجريت أعمال التطهير حسب المتطلبات في المبنى الإداري لأسطول بحر الخزر لـ ASCO وفي سفن "الجنرال أسدوف" و"لوتوجا" و"إيرغيز" و"عدالت كولمحمدوف" وكذلك في سفينتي " الملحن كارا كاراييف" و "نخجيوان" لأسطول الملاحة البحرية. تنفذت الأعمال تحت إشراف قسم التنمية الاجتماعية والنقل بالتعاون مع شركة مرخصة ومختصة في هذا المجال.

وفقاً للمهمة، سيتم تنفيذ أنشطة التطهير على أساس الجداول الخاصة مرة في كل شهر على متن السفن، ومرتين في المباني الإدارية ومناطق الهياكل الساحلية. كما يؤخذ في الاعتبار تكرار الإجراءات الصحية والنظافة وفقًا لتعليمات وتوصيات السلطات المختصة. في الوقت نفسه، يقوم أطباء عيادة البحارة لشركة ملاحة بحر الخزر المساهمة بأنشطة تعبوية هامة في إطار تدابير وقائية ضد إصابة العاملين في الإدارات السواحلية بالمرض.