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    تصدير 12.5 طن من الشحنات جوا الشهر الماضي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٨]

    باكو، 26 فبراير / شباط، أذرتاج

    صدر 260 طن من الشحنات من أذربيجان جوا خلال يناير من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 865 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير 12.5 طن من الشحنات جوا الشهر الماضي
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