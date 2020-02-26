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    نقل 91 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال الشهر الماضي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]

    باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    نقل 90.8 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال شهر يناير السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 161.2 ألف طن.

    AZERTAG.AZ :نقل 91 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال الشهر الماضي
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