نقل 91 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال الشهر الماضي
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)
نقل 90.8 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال شهر يناير السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 161.2 ألف طن.
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