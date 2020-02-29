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    تبريكات اليوبيل


    الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة يونهاب للأنباء سونغ بو تشو

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٢٤]

    باكو، 29 فبراير، أذرتاج

    أرحب بكم وأود أن انقل أطيب تهانيّ قبل كل شيء بمناسبة الذكرى السنوية الـ100 لتأسيس وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج. الإنجازات والنفوذ أحرزته أذرتاج في الآونة الأخيرة يدل على تطور الوكالة المحترمة وتوسعها مستمرا خلال مدة المائة عام. ونموذجا بارزا لتلك الإنجازات المحرزة من جانب أذرتاج أود أن اذكر تنظيمها في نفس الوقت خلال نوفمبر 2016م المؤتمر الخامس لوكالات الأنباء العالمية وكذلك الجمعية العامة لأوانا. وبقيادة رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف إنجاز هذه الفعاليات الدولية المهيبة بنجاح قد أظهر إظهارا جميلا احترافية الوكالة باعتبارها مؤسسة إعلامية عالمية. وبقيادتكم الممتازة قد نفذت أذرتاج بنجاح التزاماتها خلال فترة رئاستها في المستوى العالية على أوانا 2016-2019م وبكوني رئيسا حاليا لأوانا قد استلهمت كثيرا من مهارة الرئاسة وتجارب القيادة للسيد أصلان أصلانوف الرئيس السابق للمنظمة. ومنذ الفترة الطويلة تمارس يونهاب وأذرتاج تبادل المعلومات وثيقا كونهما وكالتي الأنباء الرئيسيتين لكوريا الجنوبي وأذربيجان وتحفظان على علاقات التعاون المثمرة. وواصلت كلتا الوكالتان بصفتهما رئيس أوانا ونائب رئيس المنظمة. وأثق من صميم القلب في توسيع وكالتينا علاقات التعاون في مختلف المجالات وتطويرها في المستقبل أيضا. وأهنئكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى السنوية الـ100 لتأسيس أذرتاج متمنيا لأذرتاج إنجازات كبرى بوجهها مؤسسة إعلامية رائدة على ساحة وكالات الأنباء العالمية. شكرا للاهتمام.

    AZERTAG.AZ : الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة يونهاب للأنباء سونغ بو تشو
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