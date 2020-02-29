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    تبريكات اليوبيل


    رئيس وكالة شينخوا للأنباء جاي مينجاو

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٧:٥‎٨]

    السيد أصلان أصلانوف المحترم،

    بمناسبة الذكرى السنوية الـ100 ل وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج أهنئكم وجميع أسرة الوكالة باسم وكالة شينخوا وبالاصالة بأحر التهانئ.

    طريق تطور وكالة أذرتاج المئوي وكالة الانباء المهمة تلك لاذربيجان والمنطقة يعكش عن التراث التاريخي ويدل على فتح صفحة جديدة وأنا واثق في ان تطور أذرتاج بقيادتكم يزداد سرعة مع نفوذ متزايد.

    ومنذ الزمان الطويل تواصل شينخوا واذرتاج علاقاتهما الوثيقة للصداقة والتعاون وتتبادلان الدعم ضمن منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادي أوانا وتتعاونان. ونحن من المستعدين لماوصلة بذل الجهود المشتركة معكم في مجال الإعلام من اجل الزيد من تطوير التفاهم بين شعبينا وتعميق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين وتوسيع العلاقات بين وكالتينا.

    وأتمنى انجازات جديدة لوكالة أذرتاج في فعالياتها وموفور الصحة لزملائي ودوام النجاح.

    AZERTAG.AZ :رئيس وكالة شينخوا للأنباء جاي مينجاو
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