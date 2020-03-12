  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    شركة "بوتا" للطيران تغير قواعد نقل حقائب اليد

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    اعتباراً من 12 مارس، غيرت شركة "بوتا أيرويز" (Buta Airways) التي هي شركة الطيران منخفضة التكلفة في أذربيجان، قواعدها للتعامل مع حقائب اليد مراعاةً للطلبات العديدة للركاب وتحسين جودة خدماتها.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن شركة الطيران أنه بموجب قواعد النقل الجوي الجديدة يتمكن كل راكب من حمل أي نوع من الحقائب (الرياضية أو المحمولة على الظهر زغيرها) إذا لم يزد حجمها عن 75 سم (30x35x10 سم) مجاناً إلى سطح الطائرة. لم تحدد القيود بخصوص وزن حقائب اليد.

    للتحقق من موافقة حقائب اليد على القواعد الجديدة، يتم تثبيت جهاز "استنسل" (مرسام) الخاص في جميع المطارات بالقرب من مكاتب التسجيل لشركة Buta Airways وللتأكد من حجم الأمتعة.

    في السابق، كانت تستخدم فقط حقائب اليد النسائية أو الرجالية كأمتعة إضافية منقولة مجاناً.

    AZERTAG.AZ :شركة "بوتا" للطيران تغير قواعد نقل حقائب اليد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
    نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - فبراير
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
    باكو تستضيف منتدى معاملات الشركات في النقل
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]
    سكة الحديد للحاويات: لن يؤثر فيروس كورونا تأثيرا يذكر على نقل الشحنات من إيران إلى أذربيجان
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
    الجانب الاذربيجاني يعدل قراره عن القيود المفروضة على نقل العبارات إلى كازاخستان
    شركة "بوتا" للطيران تغير قواعد نقل حقائب اليد