شركة "بوتا" للطيران تغير قواعد نقل حقائب اليد

باكو، 12 مارس، أذرتاج

اعتباراً من 12 مارس، غيرت شركة "بوتا أيرويز" (Buta Airways) التي هي شركة الطيران منخفضة التكلفة في أذربيجان، قواعدها للتعامل مع حقائب اليد مراعاةً للطلبات العديدة للركاب وتحسين جودة خدماتها.

تفيد أذرتاج نقلاً عن شركة الطيران أنه بموجب قواعد النقل الجوي الجديدة يتمكن كل راكب من حمل أي نوع من الحقائب (الرياضية أو المحمولة على الظهر زغيرها) إذا لم يزد حجمها عن 75 سم (30x35x10 سم) مجاناً إلى سطح الطائرة. لم تحدد القيود بخصوص وزن حقائب اليد.

للتحقق من موافقة حقائب اليد على القواعد الجديدة، يتم تثبيت جهاز "استنسل" (مرسام) الخاص في جميع المطارات بالقرب من مكاتب التسجيل لشركة Buta Airways وللتأكد من حجم الأمتعة.

في السابق، كانت تستخدم فقط حقائب اليد النسائية أو الرجالية كأمتعة إضافية منقولة مجاناً.