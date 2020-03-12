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    اقتصاد


    نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - فبراير

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري بارتفاع قدرها 2.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - فبراير
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