نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - فبراير
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري بارتفاع قدرها 2.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.
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