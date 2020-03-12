نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - فبراير

باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم نقل 310.4 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري بارتفاع قدرها 2.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.