تطهير 2462 سيارة أجرة في العاصمة

باكو، 13 مارس، أذرتاج

بغية منع تفشي مرض الفيروس التاجي (كورونا)، يتم اتخاذ تدابير عاجلة على وسائل النقل العام.

وأبلغت وكالة النقل لباكو لوكالة أذرتاج أنه في هذا الإطار تم تطهير مركز "كوروغلو" لتبادل النقل الذي يشمل ما يصل إلى 270 ألف راكب في اليوم، مرة أخرى. ونفذ العمل ليلاً، لمراعاة راحة الركاب. تم تطهير الأرصفة وغرف الانتظار والمعدات والعتاد التي لها اتصال مباشر بالركاب وكذلك حظيرة الحافلات والمقاعد. توفر أيضاً محاليل خاصة في غرف الانتظار بحيث يمكن للركاب والسائقين وغيرهم من الموظفين تطهير أيديهم بشكل متكرر.

كما تم تطهير ليلاً جميع الحافلات (2100 في المجموع) التي تعمل على طرق بصورة منتظمة في المنطقة الإدارية في باكو. إلى جانب التطهير في الحظيرة، يتم أيضاً تطهير الحافلات في مواقفها الأخيرة طوال اليوم، مع مراعاة آثار الأدوية.

تم تطهير 2462 مركبة خاصة للأشخاص الاعتبارية وأفراد (20 شركة) تقوم بتشغيل سيارات أجرة. ستتواصل أعمال الوقاية من الوباء خلال الأيام القادمة أيضاً.