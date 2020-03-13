شركة "أزال" للخطوط الجوية الاذربيجانية تعلن استعدادها لتبديل التذاكر في جميع الاتجاهات

باكو، 13 مارس، أذرتاج

بسبب الوضع العالمي الناجم عن تفشي عدوى فيروس كارونا"COVID -19" اتخذت إدارة شركة الطيران الوطنية لأذربيجان قرارًا بإعادة وتبديل التذاكر لجميع الوجهات الملغاة وكذلك تبديل التذاكر العاملة.

أفاد المكتب الصحفي لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة (AZAL) لوكالة أذرتاج أنه سيسمح لإعادة أو تبديل التذاكر لأي رحلة تم إلغاؤها (أو ستلغى في المستقبل) لشركة AZAL وخطوط “Buta Airways” منخفضة التكلفة. يمكن للمسافرين أن يمنحوا الصيغة الرسمية لعملية استرداد التذاكر بدون غرامة واسترداد القيمة الكاملة لهذه التذكرة وتغيير المسار وتاريخ الرحلة.

وكذلك، مع الأخذ في الاعتبار طلبات المسافرين العديدة، يُسمح بتغيير جميع الرحلات التي تديرها شركةAZAL وخطوط “Buta Airways” حتى 31 مارس، وذلك وفقاً للشروط التالية:

- يجب ألا يتجاوز تاريخ المغادرة بالتذاكر الجديدة الموعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 ؛

- يستخدم الحد الأقصى لمدة صلاحية الأجرة عند تبديل التذكرة؛

- في كل نظام لحجز تذكرة للطيران يمكن نقلها إلى التاريخ الآخر في حالة وجود نفس النوع للخدمة دون غرامة مرة واحدة فقط؛

- في حالة غياب نفس فئة الحجز، يجب على المسافر دفع فرق السعر بين الفئات.

تشمل القواعد الحالية على جميع وجهات AZAL وButa Airways التي تتطبق عليها تعرفة "Economy Flex" و"Super".

لإرجاع التذاكر يرجى الاتصال بنا في الإنترنت عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشركة الطيران مع مركز الاستعلامات “[email protected]” أو عبر الاتصال العكسي بنا على عنوان “https://help.azal.az/hc/az/requests/new” .

في حالة شراء التذكرة من وكالة السياحة أو وكالة السفر للطيران، ترجى مخاطبة مكاتب الحجز التابعة لوكالة السفر ذات الصلة. في حالة الدفع بواسطة بطاقة الائتمان أو الخصم، ستتم إعادة الأموال إلى البطاقة.