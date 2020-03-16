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    إرجاع مبلغ ثمن التذاكر التي تم شراؤها للسفر إلى جورجيا بقطار باكو- تبيليسي– باكو

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٦]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    سيتم إرجاع مبلغ ثمن التذاكر التي تم شراؤها للسفر إلى جورجيا بقطار باكو- تبيليسي– باكو بالكامل من قبل شركة " السكك الحديدية الأذربيجانية" المساهمة.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لشركة "السكك الحديدية الأذربيجانية" المساهمة أن عملية إرجاع التذاكر تتواصل في الوضع الطبيعي.

    كما يفاد أن قطار باكو- تبليسي - باكو سيسير اعتباراً من 14 مارس حتى محطة "بويوك كسيك" ويعود باكو منها بسبب الإغلاق المؤقت لحدود الدولة بين أذربيجان وجورجيا لجميع المركبات لمدة عشرة أيام. وفي هذا الصدد، لم يتغير الجدول الزمني لقطار الركاب باكو- تبليسي- باكو في أراضي أذربيجان.

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