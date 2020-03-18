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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:١٠]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نقل 878 ألف طن من الشحن عموما عبر طرق السكك الحديدية خلال شهري يناير - فبراير وبلغت قيمته 379.6 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن حجم الصادرات عبر السكك الحديدية خلال يناير الماضي بلغ 291.3 ألف طن بقيمة 81.5 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 586.7 ألف طن بقيمة 298.1 مليون دولار.

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