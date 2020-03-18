الرئيس إلهام علييف: تشغيل سكة حديد أبشيرون الدائرية سيؤثر إيجابياً على النقل الحضري

باكو، 18 مارس، أذرتاج

سيكون لتشغيل سكك حديد أبشيرون الدائرية تأثير إيجابي على النقل في المدينة.

تفيد أذرتاج أن رئيس أذربيجان إلهام علييف صرح بذلك في 18 مارس في الاجتماع مع عمال السكة الحديدية أثناء إعادة فتح خط سكة حديد أبشيرون الدائرية – بيرشاغي- غوره ديل – نوخاني -سومغاييت .

وقال رئيس الجمهورية" إن خط سكة الحديد الدائرية الذي هو من أهم مشاريع النقل في باكو جاهز للعمل عشية عطلة نوروز. سيخدم الخط سكان باكو وفي نفس الوقت سكان سومغاييت ومقاطعة أبشيرون. سيستفيد عموماً ملايين الناس من هذه الفرصة. وهكذا، تم إكمال الخط الدائري الذي وهو أحد أهم مشاريع النقل في مدينتنا وشبه جزيرة أبشيرون. ويبلغ طول هذا الخط 91 كم في اتجاه واحد، ولكن عموماً تم مدّ حوالي 200 كم من السكة الحديدية. ويدل هذا مرة أخرى على أن دولة أذربيجان تواصل سياستها الاجتماعية من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة. قد ستغطى تكلفة بناء هذا الخط الدائري ربما بعد مرور 100 عام للميزانية. لأن أسعار تذاكر السكك الحديدية منخفضة للغاية. وهدفنا الرئيسي هو خلق ظروف مريحة للناس".

سيكون لبناء هذه السكة الحديدية تأثير إيجابي على النقل في المدينة أيضاً وستنخفض الاختناقات المرورية وزحام الطرق، وسيتحسن الوضع البيئي في باكو وسومغاييت ومقاطعة أبشيرون. لأن المركبات هي أكبر عامل لتلوث الهواء. سيتم تخفيض الطلب على الحافلات وسيتم نقل الحافلات التي تعمل على هذه الطرق إلى طرق أخرى ".