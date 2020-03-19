منتدى "حزام واحد وطريق واحد" سيعقد في زيورخ

برن، 19 مارس، إيلجون تفتعلي، أذرتاج

تقوم سفارة أذربيجان في الاتحاد السويسري بأعمال متواصلة وتنفذ سلسلة من الأنشطة فيما يتعلق بمبادرة التعاون الدولي "حزام واحد وطريق واحد" التي تنضم إليها أذربيجان أيضاً.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن السفيرة خانوم إبراهيموفا التقت بمدير غرفة التجارة المشتركة السويسرية ورابطة الدول المستقلة دوريت ساليس وكبير مستشاري مؤسسة“Switzerland Global Enterprise” مايكل كون حول هذا الموضوع. قالت السفيرة في اللقاءات إن الإجراءات الاقتصادية المتخذة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا تتواصل بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تجري بقيادة الرئيس إلهام علييف. وقالت أيضاً إن التنمية الاقتصادية السريعة لأذربيجان ساهمت في تحول بلادنا إلى الاقتصاد السوقي وأن الاستثمارات الضخمة في أذربيجان ساهمت في تحديث بلدنا وإنشاء البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك البنية التحتية للنقل.

وفي حديثها عن مبادرة التعاون الدولي، قالت خانوم إبراهيموفا إن المشروع لا يوفر فقط روابط النقل، ولكنه يعزز أيضاً العلاقات بين الدول المختلفة والحوار والتعاون ويفتح فرصاً جديدة للتجارة الدولية. وأشارت السيدة السفيرة إلى أن بلدنا لديه كل البنية التحتية اللازمة للعب دور رائد عند تقاطع العديد من ممرات النقل مما يوفر إمكاناً لأذربيجان في ضمان أقصر مسافة للتجارة بين آسيا وأوروبا بفضل ممرات النقل بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، الجنوب والغرب. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السفيرة معلومات مفصلة عن مشاريع سكة حديد باكو- تبليسي- قارس وميناء باكو للتجارة البحرية الدولية والطرق السريعة والمطارات المشيدة حديثاً.

ونتيجة لهذه اللقاءات تم اتخاذ القرار لاستضافة الحدث حول مشاريع البنية التحتية الهامة في أذربيجان في إطار المنتدى الخامس لاستراتيجية "طريق الحرير الجديد" والذي سيعقد في زيورخ في سبتمبر من هذا العام. وتقوم السفارة الأذربيجانية بتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية المشتركة مع رابطة الدول المستقلة والمؤسسة العالمية السويسرية.

وشدد المحاورون على أهمية المبادرة من وجهة نظر العلاقات السويسرية الأذربيجانية واتفقوا على إشراك الوكالات ذات الصلة في الحدث المرتبط بدور أذربيجان في مشروع التعاون الدولي "حزام واحد وطريق واحد".