مطار حيدر علييف الدولي يستحق بجائزة Skytrax World Airport المرموقة مرة أخرى

باكو، 11 مايو، أذرتاج

حصل مطار حيدر علييف الدولي مرة أخرى على جائزة Skytrax World Airport المرموقة.

افاد المكتب الإعلامي للمطار وكالة أذرتاج أنه وفقًا لنتائج المراجعة، تم اختيار مطار العاصمة الأذربيجانية كأفضل مطار بين المطارات التي لها تدفق سنوي للركاب يصل إلى 5 ملايين شخص.

تقدم مطار حيدر علييف الدولي على المطارات الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين من حيث الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مطار حيدر علييف الدولي كأفضل مطار في رابطة الدول المستقلة لمدة أربع سنوات متتالية.

تم بث مراسم منح جائزة Skytrax World Airport لهذا العام عبر الإنترنت من لندن بسبب تفشي عدوى فيروس الكارونا COVID-19 وتوقف حركة الركاب الدولية حول العالم.

صرح رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة جهانكير عكروف: “إننا فخورون للغاية بأن مطارنا حصل مرة أخرى على جائزة Skytrax المرموقة. يتطور الطيران المدني في البلاد بسرعة ويحقق نجاحات مهمة جديدة على الساحة الدولية بفضل الاهتمام المباشر والرعاية المستمرة من الرئيس إلهام علييف. إنه لشرف عظيم لنا أن نحصل على هذه الجائزة العالية اليوم. على الرغم من تعليق معظم الرحلات الجوية، فإنني على ثقة من أنه بعد استئناف الاتصالات الجوية، سيواصل مطار باكو تقديم جميع أنواع الخدمات على أعلى مستوى.

قال المدير التنفيذي لشركة Skytraxإدوارد بليستد: “يواصل مطار حيدر علييف الدولي ترسيخ مكانته كأفضل مطار في المنطقة ويوفر مستوى عال من الخدمات للركاب. تسمح العوامل الرئيسية مثل راحة الركاب ومجموعة واسعة من الخدمات وكذلك تصميم مدروس جيدًا للمطار بالحفاظ على هذا المستوى العالي.

يعتبر الفحص الذي أجرته Skytrax وتقييم مستوى وشروط خدمة الركاب بين 550 مطار حول العالم مؤشر جودة لصناعة المطارات العالمية. لا يبتع الفحص الذي تم إجراؤه والجائزة المقدمة بإشراف المطار أو تدخله ، ولكن في النهاية يقدم تقييماً موضويعاً لتفوق المطار وجودته. وأثناء التفتيش، أجرت Skytrax أيضاً استفساراً للمسافرين من 100 دولة على مدى ستة أشهر.