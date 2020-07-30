تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 31 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة الى غيومة احيانا وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-23 مئوية ليلا وبين 30-33 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 30-32 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد والمطر الغزير المحلي على مناطق مختلفة وتساقط البرد في بعض المحافظات وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .