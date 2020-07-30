ارتفاع موجات بحر الخزر إلى 3.5 أمتار

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه حتى صباح 30 يوليو انقلبت ظروف الطقس انقلابا حادا في ظل الرعد البرق مع سقوط الأمطار المتفرقة في بعض المناطق.

وأضافت أن مقدار المطر الساقط بلغ حينا لآخر 14 ملم في قويقول و10 ملم في داشكسن و9 ملم في نفطآلان وأغدام و7 ملم في قوصار وبرده و6 ملم كدبك وخالطان وقيريز و5 ملم في زرداب وتارتار و4 ملم في شابران و3 ملم في كنجه وغابالا وشاماخي ومرزه وقوبا ويارديملي وقاخ و2 ملم في شاهبوز وأغسطافا وزاقاتالا وكوردمير وإيميشلي وصابرآباد وجعفرخان وولنكران وليريك وملم في شرور وطوفوز وشمكير وبالاكن وأوغوز وإسماعيلي وقويجاي وصالليان ونفطجالا وأصطارا.