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    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في 7 أشهر

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المنقول بحرا خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي بلغ نحو 543.7 ألف طن بقيمة 315.6 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن بالغ حجمه 185.2 الف طن المصدر بحرا 57.4 مليون دولار بينما بلغ حجم الشحن المستورد بقيمة 258.1 مليون دولار حجمه أكثر من 358.4 ألف طن.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في 7 أشهر
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