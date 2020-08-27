  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٩]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استخدم 64.7 مليون شخص من خدمات مترو أنفاق باكو خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري بعد انخفاضه 51.9 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    يذكر ان مترو باكو أوقف عملياته خلال شهر أبريل لمنع انتشار وباء الفيروس التاجي.

    AZERTAG.AZ :انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
    تصدير حوالي 6644 ألف طن من الشحنات جوا
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]
    29.5 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
    انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو