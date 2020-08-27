انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استخدم 64.7 مليون شخص من خدمات مترو أنفاق باكو خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري بعد انخفاضه 51.9 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

يذكر ان مترو باكو أوقف عملياته خلال شهر أبريل لمنع انتشار وباء الفيروس التاجي.