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    السكك الحديدية تنقل 19.5 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نقل 19.5 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي عبر السكك الحديدية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن 66.1 في المائة من الواردات خلال هذه الفترة كانت الشحنات المنقولة عبر الطرق البرية و10.3 في المائة جوا و4 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :السكك الحديدية تنقل 19.5 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
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