  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    29.5 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استخدم 29.5 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 68.6 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و1.9 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :29.5 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
    تصدير حوالي 6644 ألف طن من الشحنات جوا
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    السكك الحديدية تنقل 19.5 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
    29.5 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي