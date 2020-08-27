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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 231 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يونيو العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 3492 سيارة و6 حافلات إلى البلاد.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو
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