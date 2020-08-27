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    تصدير حوالي 6644 ألف طن من الشحنات جوا

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 6644 ألف طن من الشحنات جوا خلال شهر يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 946 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير حوالي 6644 ألف طن من الشحنات جوا
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