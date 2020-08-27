باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 6644 ألف طن من الشحنات جوا خلال شهر يوليو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 946 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير حوالي 6644 ألف طن من الشحنات جوا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده