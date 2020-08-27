الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 4379 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أنه كان 25 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و4082 مركب لنقل الركاب عامة و270 مركب لنقل الشحن ومركبين من المراكب النقلية الخاصة.