  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 4379 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أنه كان 25 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و4082 مركب لنقل الركاب عامة و270 مركب لنقل الشحن ومركبين من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
    تصدير حوالي 6644 ألف طن من الشحنات جوا
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]
    29.5 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    السكك الحديدية تنقل 19.5 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان