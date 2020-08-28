الوزير الإيراني: أذربيجان ستتمكن من الخروج الى بلدان الخليج عبر سكة الحديد

طهران، 28 أغسطس، أذرتاج

ستتمكن جمهورية أذربيجان من الخروج الى بلدان الخليج عبر سكة الحديد اردبيل-ميانه.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد إسلامي. أعلن ان إدارة ولاية أردبيل خصصت ميزانية خاصة لهذا الغرض. سيتم إنشاء سكة الحديد من مدينة بارس اباد الواقعة في الحدود مع جمهورية أذربيجان الى اردبيل قريبا. ستربط سكة الحديد بارس اباد – اردبيل – ميانة أذربيجانَ ببلدان الخليج.

ولفت الوزير أيضا الى ان الطرفين يتعاونان في انشاء سكة الحديد بين رشت – استارا. وقال ان سكة الحديد لكلتا الدولتين المجاورتين والصديقتين تم ربطهما بإنشاء سكة الحديد استارا الأذربيجانية واستارا الإيرانية.