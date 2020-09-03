زيادة نقل منتجات الحليب والفواكه بسكة الحديد إيران-أذربيجان-روسيا

باكو، 3 سبتمبر، اذرتاج

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سكة الحديد الأذربيجانية انه تم تسجيل زيادة في نقل منتجات الحليب والفواكه بسكة الحديد إيران-أذربيجان-روسيا. نقلت شركة ADY Express الأذربيجانية 1000 طن من منتجات الحليب والجبن من إيران الى روسيا. الى جانب ذلك، كما نقلت الشركة من استارا الى هشترخان 5050 طن من الفواكه خلال شهرين.

تم نقل البضائع في عربات تبريد. تم شحن العربات في منشأة استارا الإيرانية ونقلت الى الأماكن المرسلة عبر ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب".

الى جانب ذلك، نقلت الشركة البسكويت والشاي من ايران الى طاجكستان عبر أذربيجان عبر طريق بين استارا وآلات وبحر الخزر وكازاخستان وطاجكستان.