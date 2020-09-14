تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر صباحا ومساء في بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 28-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 20-22 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 50-60 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا مع الرعد واحتمال المطر الغزير المحلي على مناطق مختلفة وتساقط البرد في بعض المحافظات وهبوب رياح شرقية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .