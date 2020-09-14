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    زلزال في نخجيوان

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 3 درجات في محافظة بابك بجمهورية نخجيوان ذات حكم الذاتي من محطة شاهبوز لرصد الزلازل، اليوم في الساعة 16:23 بالتوقيت المحلي.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم تحت الأرض.

    وشعر الزلزال حتى 3 درجات في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في نخجيوان
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