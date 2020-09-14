زلزال في نخجيوان

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 3 درجات في محافظة بابك بجمهورية نخجيوان ذات حكم الذاتي من محطة شاهبوز لرصد الزلازل، اليوم في الساعة 16:23 بالتوقيت المحلي.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم تحت الأرض.

وشعر الزلزال حتى 3 درجات في المنطقة.