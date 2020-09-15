الأرصاد الجوية تنبه ظروف الطقس الممطرة والثلجية

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون ابتداء من مساء 15 سبتمبر إلى مساء 16 سبتمبر ظروف طقس ممطرة متقطعة مع احتمال مطر غزير على بعض المناطق.

أفادت أذرتاج أنها تنتظر انخفاض درجات الحرارة قدر 3-5 درجات قياسا إلى الأيام السابقة.

وتنتظر كذلك خلال فترة ما بين النصف الثاني من يوم 15 سبتمبر إلى 18 سبتمبر ظروف الطقس غير المستقرة مع الرعد والمطر الغزير أحيانا واشتدادها وكثافة الهطول في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد والثلج في الأراضي الجبلية. وتحتمل هبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا في مناطق مختلفة إلى 15-20 م/ث وتراجع درجات الحرارة قدر 4-6 مئوية قياسا إلى الأيام الماضية.

ونبهت كذلك زيادة نسب مياه الأنهار مما قد يؤدي إلى فيضانات وسيول.