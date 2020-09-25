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    الخطوط الجوية التركية تبدأ تسيير رحلات خاصة في اتجاه أنقرة – باكو - أنقرة

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٢]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستبدأ الخطوط الجوية التركية تسيير رحلات جوية خاصة بين أنقرة وباكو وأنقرة ابتداء من 2 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الطيران التركية ان رحلات جوية خاصة بين أنقرة – باكو - أنقرة ستنظم مرتين في الاسبوع (أيام الأربعاء والجمعة).

    ستسير الرحلات بالطائرات من طراز "AnadoluJet". سيتم تنظيم رحلة أنقرة - باكو في الساعة 14:40 - 18:05 وباكو - أنقرة في الساعة 19:00 - 20:35.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية التركية تبدأ تسيير رحلات خاصة في اتجاه أنقرة – باكو - أنقرة
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