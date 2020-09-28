أذربيجان: تقييد عمل مطار حيدر علييف الدولي مؤقتا

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

بسبب إعلان حالة الحرب في أراضي أذربيجان، انتقل مطار حيدر علييف الدولي الى نظام العمل المقيَّد مؤقتا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي ان شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية توقف كل رحلاتها الجوية المخططة حتى 30 سبتمبر (مع 30 سبتمبر) في اتجاه باكو – ناخجيوان -باكو.

في الوقت ذاته، يتم إلغاء الرحلات الجوية في اتجاه باكو – لندن – باكو المخططة لـ1 أكتوبر وفي اتجاه باكو – برلين – باكو المخططة لـ2 أكتوبر.

يمكن ركاب تلك الرحلات الجوية الملغاة استبدال تذاكر سفرهم دون تسديد غرامة او إعادة الأموال المدفوعة للتذاكر.

علاوة على ذلك، ألغت شركة "فلاي دبي" رحلاتها الجوية في اتجاهات دبي- باكو – دبي المخططة في 29 سبتمبر و1 أكتوبر و3 أكتوبر، وشركة "آيروفلوت" رحلاتها الجوية في اتجاهات موسكو – باكو – موسكو المخططة لـ1 و4 أكتوبر، وشركة "بيلافيا" رحلاتها الجوية في اتجاهات مينسك- -باكو- مينسك المخططة لـ2 و4 أكتوبر.

يمكن ركاب الرحلات الجوية الملغاة المذكورة اللجوء الى شركات الطيران المذكورة للتفاصيل.