سماكة الثلوج في قريز وساريباش وخيناليق 1 سم

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

تساقطت الثلوج في المحافظات الجبلية حتى فجر 18 نوفمبر.

افادت اذرتاج نقلا عن جهاز الارصاد الجوية ان بعض مناطق الجمهورية شهدت تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 18 ملم في خاتشماز و8 ملم في شابران و6 ملم في نفطجالا و5 ملم في شاكي وقوبا وتارتار وكيشتشاي، و4 ملم في لانكران واوغوز و3 ملم في جيرانتشول وتوفوز وقوصار، و2 ملم في شامكير وبالاكن وزاقاطالا وخالتان وبردعه ومينكتشفير وساريباش، و1 ملم في جويجول ونافطالان وكنجه ومرزا واغسطافا وقريز وكوردمير وصابراباد واستارا.

بلغت كمية الامطار 10 ملم في سومغايت و4 ماشطاغا وبينا و2 ملم في باكو و1 ملم في جزيرة جيلوف ونفط داشلاري.

بلغت سماكة الثلوج 1 سم في قريز وساريباش وخيناليق.