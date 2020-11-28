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    انخفاض الحرارة الى 2-7 تحت الصفر ليلا في الجبال

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٧]

    باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة متقطعة مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وانقطاع الهطول نهارا أساسا وهبوب رياح جنوب شرقية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة أساسا وتساقط الثلج وغير ممطرة اساسا نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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