المواصلات العامة تستأنف عملها الى المناطق المحررة من وطأة الاحتلال

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

يخطط استئناف عمل المواصلات العامة في القرى والبلدات المحررة التي سيتم إعمارها لاعادة توطين سكانها الاصليين فيها.

افادت وكالة اذرتاج انه يخطط في البداية تنظيم المواصلات العامة المنتظمة بين مراكز المحافظات وقراها وبلداتها، وبين مدينة باكو والمدن الاخرى (سومغايت وكنجه ولانكران ومينكتشفير وبردعه وتارتار وغيرها) ومراكز تلك المحافظات.

بعد عودة السكان الاصليين الى بيوتهم في تلك الاراضي المحررة سيتم زيادة عدد المواصلات العامة المنتظمة واعادة تنظيمها ان اقتض الامر.