رحلات مستأجرة بين باكو وكييف
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]
باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ستبدأ شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تسيير 3 رحلات جوية مستأجرة بين باكو وكييف في الفترة ما بين 14 – 28 ديسمبر مرة واحدة في الأسبوع - يوم الاثنين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمطار حيدر علييف الدولي انه يُسمح فقط بسفر الركاب الذين اجتازوا فحص الفيروس التاجي (COVID-19) وحصلوا على نتيجة سلبية.
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