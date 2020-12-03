رحلات مستأجرة بين باكو وكييف

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ستبدأ شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تسيير 3 رحلات جوية مستأجرة بين باكو وكييف في الفترة ما بين 14 – 28 ديسمبر مرة واحدة في الأسبوع - يوم الاثنين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمطار حيدر علييف الدولي انه يُسمح فقط بسفر الركاب الذين اجتازوا فحص الفيروس التاجي (COVID-19) وحصلوا على نتيجة سلبية.