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    اقتصاد


    اول قطار تركي للصادرات يصل الى اراضي الصين

    ١٨.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]

    بكين، 18 ديسمبر، أذرتاج

    وصل أول قطار يحمل صادرات تركية الى مرفأ خورقوس في منطقة اويغور ذات الحكم الذاتي في الصين عن طريق سكة الحديد باكو – تبيليسي- قارص، بعد رحلة انطلقت في 4 ديسمبر من محطة "كازلي جيشمه" في الشق الأوروبي من إسطنبول.

    ويحمل القطار 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).

    يتوجه القطار إلى محطته الاخيرة مدينة شيان الصينية.

    سيسرّع قطار التصدير التركي عملية الإنعاش الاقتصادي، وسيعزز الروابط بين النقل والتجارة والثقافة.

    يشغل هذا القطار اعضاء الكونسورسيوم للنقل العابر لبحر الخزر سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ك ت ز اكسبرس" الكازاخستانية و "ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية.

    ستعمل هذه القطارات بشكل منتظم مرتين في شهر منذ العام 2021. قد نقلت خلال العام الحالي بسفن الناقلات عبر هذا الطريق 11 الف و680 حاوية TEU.

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