توريد 156 حافلة ركاب إلى البلد خلال 10 أشهر

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 156 حافلة خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

كذلك تم توريد 39 ألفا و853 سيارة و2705 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.