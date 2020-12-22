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    توريد 156 حافلة ركاب إلى البلد خلال 10 أشهر

    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٣]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 156 حافلة خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 39 ألفا و853 سيارة و2705 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.

    AZERTAG.AZ :توريد 156 حافلة ركاب إلى البلد خلال 10 أشهر
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