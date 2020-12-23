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    انخفاض إنتاج السيارات في أذربيجان

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أنتجت البلاد 1642 سيارة أي أقل 430 سيارة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري قياسا إلى الفترة ذاتها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 329 مليون مانات خلال 11 شهرا. وزاد إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 41.2 في المئة والمركبات الأخرى بنسبة 47.5 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

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