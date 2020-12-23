حفل استقبال اول قطار تصديري تركي في الصين

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

اقيم حفل استقبال رسمي لاول قطار تصديري وصل الى مدينة شيان الصينية عن طريق سكة الحديد باكو – تبيليسي- قارص وممر "الشرق -الغرب" العابر لبحر الخزر، بعد رحلة انطلقت في 4 ديسمبر من محطة "كازلي جيشمه" في الشق الأوروبي من إسطنبول.

افاد مراسل وكالة اذرتاج ان حفل الاستقبال حضره رؤساء الهيئات الصينية المعنية والسفير التركي في الصين عبد القدير امين اونين.

اكد المتحدثون ان طريق سكة الحديد الصين-قازاخستان-اذربيجان-جورجيا-تركيا الذي يسمى بـ"الممر الوسيط" أنفع اقتصاديا واقصر مسافة ووقتا في نقل الشحن من الصين الى اوروبا وبالاتجاه العكسي. قيل ان عدد القطارات وحجم الشحن المنقول بها عبر هذا الممر يزداد منذ بدء تشغيل سكة الحديد باكو- تبيليسي- قارس. الى جانب ذلك، تم التشديد على اهمية "الممر الوسيط" في تنفيذ المبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد".

وصل القطار الى محطته الاخيرة في 19 ديسمبر بعد وصوله الى مرفأ خورقوس الصينية في الحدود مع كازاخستان قبل يومين من الوقت المحدد.

ويحمل القطار 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).

يشغل هذا القطار اعضاء الكونسورسيوم للنقل العابر لبحر الخزر سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ك ت ز اكسبرس" الكازاخستانية و "ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية.

ستعمل هذه القطارات بشكل منتظم مرتين في شهر منذ العام 2021. قد نقلت خلال العام الحالي بسفن الناقلات عبر هذا الطريق 11 الف و680 حاوية TEU.