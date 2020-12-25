دليل آخر على استخدام العدو الاسلحة المحظورة ضد اذربيجان: قنابل الفوسفور الأبيض التي تم العثور عليها في سوقوفوشان

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

إن العثور على قنابل الفسفور الابيض (P-4) من عيار 122 مم (D-4) في موقع عسكري ارميني سابق في بلدة سوقوفوشان المحررة من الاحتلال في محافظة تارتار دليل آخر على استخدام العدو للاسلحة المحظورة ضد اذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالتها الوكالة الوطنية لتطهير الاراضي الاذربيجانية من الألغام (أناما).

قصفت قوات الاحتلال الارمينية السكان المدنيين لاذربيجان ومناطقها السكنية، بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الانساني الدولي ومبادئه، باستخدام الاسلحة المحظورة، بما في ذلك، قنابل الفسفور الابيض.

الفوسفور الأبيض واحد من مشتقات مادة الفوسفور، ويتميز بصلابته وقابليته الشديدة للاشتعال، وبكثافة الأدخنة المنبعثة من احتراقه (تتجاوز الحرارة في انفجاره ألف درجة مئوية)، وقدرتها الهائلة على امتصاص الرطوبة في الهواء وفي الأنسجة الحية، التي له قدرة هائلة على تدميرها (يحرق كل شيء بقطر 200-400 متر)، وهنا مكمن خطورته على الأشخاص؛ إذ يتسبب في الاختناق والحروق الشديدة في آنٍ واحد.

ان العثور على هذه القنابل يدل مرة اخرى على ان دولة الاحتلال الارمينية لا تفي بالتزاماتها بموجب الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بشأن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺤﺪاث وإﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، التي انضمت اليها. اضافة الى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك وثائق دولية مختلفة تحظر استخدام القنابل الفوسفورية. هناك اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب والبروتوكولات الإضافية والبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حول "أنواع معينة من الأسلحة التقليدية" (1980) - وهناك اتفاقية بشأن حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة التقليدية التي يمكن أن تعتبر مضرة للغاية والتي لها حركة غير مختارة أو تقييدها، اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية والبروتوكول الاضافي، اتفاقية حظر استخدام الوسائل التي تغير البيئة المحيطة للاغراض الحربية وغيرها من الاغراض السيئة. وتنص هذه الاتفاقيات على أنه تحت أي ظرف من الظروف، يُحظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد المدنيين أو الأفراد أو المؤسسات المدنية.

قامت أناما بتمشيط ميداني في 1750 عملية عاجلة بناء على 2217 إخطار تلقته في الفترة ما بين 27 سبتمبر و21 ديسمبر. نتيجة لذلك، تفقدت أناما البيوت والمزارع والافنية والاراضي حول خطوط انابيب النفط والغاز ومحطة مينكتشفير الكهرحرارية، الطرق والمراعي والمدارس في اغدام واغداش واغجابدي وبردا وبيلقان وبيلاسوار وجبرايل وجورانبوي وجويجول ونفطالان وكوردمير وفضولي وتارتار وتوفوز وشمكير وحاجيقابول وزرداب وخيزي وخوجاوند واوغوز وغابالا وكنجه ومينكتشفير. تم العثور على 1376 ذخيرة حية غير منفجرة، 4507 لغم مضاد للافراد و1344 لغم ارضي مضاد للدبابات و1875 مفجر للألغام المضادة للدبابات و77 كبسولة التفجير، 1419 قنبلة صغيرة 9N235 و20988 خرطوش مختلف العيار، قنبلتان غازيتان، 5968 غرام بارود اسود، 27 رادار راديوي للارصاد الجوية المستعملة للاغراض العسكرية، 7 درون.