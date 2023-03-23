ضبط 6 كلغ مخدرات اثناء تهريبها من إيران الى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٠]
باكو، 23 مارس (أذرتاج)
تمكنت دورية حرس الحدود الأذربيجانية في هوراديز من ضبط 6 كلغ مخدرات تم تهريبها الى أذربيجان من ايران قرب قرية محمدبايلي لمحافظة زنكيلان الواقعة في الحدود مع ايران في الساعة 20:50 في 22 مارس.
تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة لتولي التحقيق.
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