العثور على 3 ألغام مضادة للدبابات في لاتشين
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٤]
باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)
تم العثور على 3 ألغام مضادة للدبابات في لاتشين.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان موظفي شرطة كشف ثلاثة ألغام مضادة للدبابات في إقليم قرية هوشاز لمنطقة لاتشين.
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