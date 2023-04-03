باكو، 3 أبريل، (أذرتاج) تم العثور على 3 ألغام مضادة للدبابات في لاتشين. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان موظفي شرطة كشف ثلاثة ألغام مضادة للدبابات في إقليم قرية هوشاز لمنطقة لاتشين.

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