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    أذربيجان: ضبط تهريب المخدرات من إيران

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
    أذربيجان: ضبط تهريب المخدرات من إيران

    باكو، 17 مارس (أذرتاج)

    أحبطت دورية حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية حاجي رستملي لمحافظة ايميشلي محاولة تهريب مخدرات من إيران في الساعة الرابعة فجرا في 17 مارس.

    أفادت أذرتاج ان افراد حرس الحدود قاموا بتوقيف مواطنين اذربيجانيين مع ضبط 3 كيلوغرامات و400 غرام من المخدرات كانت في حوزتهما.

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