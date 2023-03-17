أذربيجان: ضبط تهريب المخدرات من إيران
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
باكو، 17 مارس (أذرتاج)
أحبطت دورية حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية حاجي رستملي لمحافظة ايميشلي محاولة تهريب مخدرات من إيران في الساعة الرابعة فجرا في 17 مارس.
أفادت أذرتاج ان افراد حرس الحدود قاموا بتوقيف مواطنين اذربيجانيين مع ضبط 3 كيلوغرامات و400 غرام من المخدرات كانت في حوزتهما.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:١٧]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٢٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٨]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠١]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٣]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك