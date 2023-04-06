حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من إيران
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٢٨]
باكو، 6 أبريل، أذرتاج
قال حرس الحدود في بيان إن تدابير اتخذت بالتعاون مع هيئة الجمارك في أراضي منطقة هوراديز الحدودية منتصف الليلة أحبطت محاولة تهريب 11 كغ و300 غرام من المواد المخدرة و1000 عدد من أقراص الميثادون ام 40 من إيران إلى أذربيجان.
ويجري التحقيق في الحادث.
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