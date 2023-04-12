العثور على أسلحة ومعدات قتالية للعدو في فضولي

باكو، 12 ابريل، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان افراد قسم الشرطة لمحافظة برده عثروا على 5 مدافع رشاش و5 رشاشات ومدفع هاون وقذيفة هاون وبندقية قنص وقنبلة يدوية و3968 طلقة من العيار الكبير في محافظة فضولي.