القطار التركي الثاني يصل الى ميناء باكو في طريقه الى الصين

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

وصل قطار الحاويات التركي الثاني الى ميناء باكو في طريقه الى الصين.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن ميناء باكو البحري الدولي ان عمليات تفريغ الشحن وتحميله في سفينة "بيكي آتا" استغرقت 6 ساعات دون تأخير.

ويحمل القطار 42 حاوية و1400 برادة إلى الصين، عبورا بالقارتين (أوروبا وآسيا)، والبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين) يشغل هذا القطار اعضاء الكونسورسيوم للنقل العابر لبحر الخزر سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ك ت ز اكسبرس" الكازاخستانية و "ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية.

هذا المشروع نتاج التعاون بين ميناء باكو التجاري البحري الدولي وسكك الحديد الاذربيجانية وسكك الحديد التركية وسكك الحديد الجورجية وسكك الحديد الكازاخستانية.

ستعمل هذه القطارات بشكل منتظم مرتين في شهر منذ العام 2021. قد نقلت خلال العام الحالي بسفن الناقلات عبر هذا الطريق 12 الف و672 حاوية TEU .